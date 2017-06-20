Республиканцы замедлили принятие антироссийских санкций

Ранее верхняя палата Конгресса США приняла законопроект о введении новых ограничений в отношении России.

Республиканское руководство Палаты представителей Конгресса США отправило законопроект об ужесточении антироссийских санкций на экспертизу в комитет по иностранным делам, тем самым притормозив голосование. Об этом сообщает Associated Press.

По словам конгрессмена Элиота Энгела, такое действие республиканцев "даст Белому дому время размыть ключевые усилия по привлечению Кремля к ответсвенности". Он также потребовал незамедлительно приступить к голосованию по законопроекту.

Ранее Лайф сообщал, что Сенат США окончательно утвердил законопроект об ужесточении санкции в отношении России и Ирана. Поправки касаются в том числе ряда "энергетических проектов".