Следователи начали опрашивать спасённых на Ладожском озере подростков

Оперативники надеются, что дети смогут рассказать детали происшествия, которые помогут найти других пропавших.

Сотрудники Следственного комитета начали опрос подростков, которым удалось спастись после опрокидывания моторной лодки на Ладожском озере. Прежде всего оперативники надеются получить информацию, которая может помочь в поисках трёх других детей, которые также находились в лодке, но до сих пор не найдены.

Напомним, как ранее сообщал Лайф, на Ладожском озере в Питкярантском районе произошло ЧП с участием пяти подростков. Моторная лодка, на которой дети отправились плавать по озеру, перевернулась. Лишь двоим удалось выплыть. К поискам в настоящее время подключено уже почти 250 человек. Спасательную операцию лично возглавил врио губернатора Карелии Артур Парфенчиков. А Следственный комитет начал проверку по данному факту.

Подробности о ЧП на Ладожском озере читайте в нашей текстовой трансляции.