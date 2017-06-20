Найденный в Москве медвежонок оказался артистом Центра Славы Полунина

Ранее сообщалось, что питомец несколько дней провёл в авто, в настоящее время полиция ищет его владельца.

Бурый медвежонок, которого заметили в гаражном кооперативе в Черёмушках, оказался артистом Международного театрально-культурного центра Славы Полунина. Животное три дня просидело в машине, и его никуда не выпускали. По предварительной информации, инцидент произошёл потому, что водитель при перевозке решил заехать домой.

Ранее видео с запертым хищником прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (скачать для iOS и Android).

— По факту обращений граждан был осуществлён выезд. Выяснилось, что медвежонок является цирковым артистом. Его в оборудованном вольере перевозили в цирк. Нарушений не зафиксировано, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.