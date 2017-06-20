Американист: Не стоит ожидать потепления в отношениях между Россией и США

По мнению эксперта, сообщения в СМИ, что глава Госдепа США намерен нормализовать отношения с РФ, могут оказаться вбросом противников Трампа.

Сообщения о том, что СМИ заполучили доступ к секретному документу Госдепартамента США, по которому глава Госдепа Рекс Тиллерсон подготовил план по выстраиванию отношений с Россией, может оказаться фальшивкой. Об этом Лайфу рассказал политолог, американист Александр Домрин. Впрочем, даже если такой документ действительно существует, то делать какие-то выводы пока рано, отмечает политолог.

— Конечно, мне приятно слышать, что есть какие-либо намерения в сторону нормализации отношений наших стран. Но пока это всего лишь слова.

Надо понимать, что любое пророссийское движение Трампа или членов его команды будет восприниматься как предательство национальных интересов. Это палка о двух концах. С одной стороны, нас эта информация радует. С другой, это может быть антирусским вбросом для тех русофобов — как среди демократов, так и среди республиканцев, — которые меньше всего заинтересованы в нормализации отношений между нашими странами, — рассказал Александр Домрин.

Также эксперт отметил, что реализация плана по нормализации отношений с Россией осложнена и ситуацией в самом Госдепартаменте США. В скором времени запланировано серьёзное сокращение его финансирования — на 28%. Команда дипломатов, которые будут работать с Россией, пока не сформирована.