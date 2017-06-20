Просьба онкобольной больше всего запомнилась россиянам на прямой линии с Путиным

Теледиалог российского лидера с народом состоялся 15 июня. Президент Владимир Путин ответил почти на 70 вопросов.

Рассказ онкобольной девушки из Апатитов о проблемах с медицинской помощью стал самым запоминающимся для зрителей прямой линии, следует из данных ВЦИОМ. Об этом заявили 23% опрошенных, вопрос о выплатах после бедствия в Ставропольском крае отметили 16%, вопросы по здравоохранению — 11%, ветхому жилью — 11%.

Как ранее сообщал Лайф, вопрос Дарьи не оставил равнодушным и самого главу государства. По словам ведущего прямой линии, он больше остальных тронул Владимира Путина. Отвечая девушке, президент вспомнил о болезни своего отца.

Напомним, у Дарьи Стариковой диагностировали рак на четвёртой стадии. При этом изначально врачи лечили её от "межпозвоночного остеохондроза", из-за этого время было упущено.