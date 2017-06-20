Песков: В Кремле не знают о "плане Тиллерсона"

Пресс-секретарь президента России предложил обратиться в Министерство иностранных дел РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил обратиться в Министерство иностранных дел РФ с вопросами о плане госсекретаря США Рекса Тиллерсона по выстраиванию отношений с Москвой. По словам Пескова, в Кремле об этом пока ничего не известно.

— Что касается плана Тиллерсона, о котором узнали СМИ, но пока не знаем мы, то, наверное, лучше обращаться за комментариями к коллегам из Министерства иностранных дел, — сообщил он.

Ранее BuzzFeed со ссылкой на секретный документ Госдепа США рассказал, что Тиллерсон подготовил план по выстраиванию отношений с РФ. Он якобы состоит из трёх пунктов: убедить Москву воздержаться от неких "агрессивных действий в адрес США", пообщаться по стратегическим вопросам. Третий, как сообщалось, может касаться контроля над в том числе ядерным оружием.