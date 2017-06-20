В Кремле пообещали изучить решение ЕСПЧ по закону о запрете гей-пропаганды в РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вердикт Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних дискриминационным. В первую очередь необходимо будет изучить все документы суда, отметил Песков.

— В данном случае, безусловно, будет рассматриваться это решение, — ответил журналистам Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля отметил, что необходимо прежде всего увидеть формулировку данного решения Страсбургского суда, потому что важным моментом является то, что закон о запрете гей-пропаганды был принят в интересах несовершеннолетних.

Как ранее сообщал Лайф, Европейский суд по правам человека признал дискриминационным закон о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних в России. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕСПЧ.