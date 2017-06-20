Молния ударила в пассажирский самолёт, следовавший из Стамбула в Казань

Капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Перед посадкой ему пришлось сбросить лишнее топливо.

Молния ударила в пассажирский самолёт "Турецких авиалиний", выполнявший рейс из Стамбула в Казань, передаёт Haberturk. Известно, что Boeing 737-800 вылетел из международного аэропорта Ататюрка. Вскоре после взлёта в него ударила молния.

Никто из находившихся на борту пассажиров не пострадал. Они были отправлены в Казань другим рейсом.

Как ранее сообщал Лайф, подобный случай произошёл накануне. Тогда молния ударила в лайнер перевозчика Atlas Global, который направлялся из Стамбула в Тбилиси.