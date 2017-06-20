Минюст оспорит решение ЕСПЧ о "дискриминационном" запрете гей-пропаганды детям

В министерстве не согласны с выводами ЕСПЧ и уверены, что положения ряда законов о такого рода запрете не противоречили международной практике.

Представители Министерства юстиции России в течение ближайших трёх месяцев обжалуют решение Европейского суда по правам человека. Ранее ЕСПЧ заявил, что закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних — дискриминационный. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Минюст России выражает несогласие с выводами ЕСПЧ о якобы имевших место конвенционных нарушениях и исходит из того, что положения ряда региональных законов направлены на защиту нравственности и здоровья детей, — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение будет пересматриваться. Однако необходимо изучить все документы.