На Ставрополье возбудили дело на бойцов Росгвардии, избивших посетителей бара

Правоохранители прибыли на вызов и в ходе перепалки с клиентами даже применили табельное оружие.

СУ СК РФ по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело в отношении нескольких сотрудников Росгвардии за избиение посетителей бара "Рублёвка" в станице Дёмино.

Инцидент произошёл ещё в декабре 2016 года. Тогда была проведена проверка ставропольским управлением Росгвардии, в ходе которой установили, что клиенты питейного заведения устроили потасовку и первыми напали на правоохранителей. Именно поэтому стражи порядка были вынуждены применить силу и даже табельное оружие.

Однако спустя полгода Следственный комитет всё же решил возбудить дело по части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Следователи считают, что поведение росгвардейцев всё же вышло за рамки полномочий из-за "внезапно возникших неприязненных отношений" к буйным посетителям.

Как ранее сообщал Лайф, изначально потасовка завязалась между гостями кафе и барменом. Трое посетителей бара, проведя время в ресторане, отказались платить за разбитую тарелку и направились к выходу, где их встретил один из работников заведения и попросил оплатить испорченное имущество. На место вызвали правоохранителей. Запись произошедшего появилась в Сети и вызвала большой резонанс.