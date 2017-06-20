Маккейн обвинил власти КНДР в смерти американского студента Отто Вомбиера

В США молодого человека доставили в состоянии комы, у него было диагностировано поражение всех отделов головного мозга.

Американский сенатор Джон Маккейн считает, что в смерти студента Отто Вомбиера, который на прошлой неделе был доставлен в США из КНДР, виноваты исключительно власти Северной Кореи.

— Давайте скажем прямо: Отто Вомбиер, гражданин США, был убит режимом Ким Чен Ына, — приводит слова Маккейна CNN.

Сегодня ночью стало известно о смерти американского студента, который в марте 2016 года был осуждён в КНДР по обвинению в попытке сорвать пропагандистский баннер, а также в сборе информации, которая могла быть использована против Пхеньяна. Власти США смогли добиться освобождения Отто, однако на родину его доставили в состоянии комы.