Путин и Атамбаев подписали Декларацию об укреплении союзничества

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Путин и Атамбаев подписали Декларацию об укреплении союзничества

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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Сегодня глава Киргизии посетил Москву в честь 25-летия установления дипломатических отношений с Россией.

Президент РФ Владимир Путин и лидер Киргизии Алмазбек Атамбаев подписали Декларацию об укреплении союзничества и стратегического партнёрства. Также по итогам переговоров двух лидеров был скреплён договор о развитии военно-технического сотрудничества.

Государственный визит президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. В Кремле он встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Глава государства встретил Атамбаева словами о том, что Россия и Киргизия — это близкие союзники и надёжные друзья.

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