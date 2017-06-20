Депутат Рады: Встреча Трампа и Порошенко — позор для Украины

По мнению Сергея Власенко, украинский президент готов нарушить дипломатический протокол ради короткой встречи с американским коллегой.

Депутат Верховной рады Украины от партии "Батьковщина" Сергей Власенко раскритиковал формат встречи президентов Украины и США. В размещённой на своей странице в "Фейсбуке" публикации нардеп отметил, что беседы тет-а-тет не будет, что является нарушением дипломатического протокола.

— На самом деле во время встречи президента Трампа с его советником по вопросам безопасности Макмастером к ним "забегут" вице-президент Пенс в сопровождении президента Украины Порошенко. Никакой встречи тет-а-тет не будет, — написал Власенко.

Власенко подчеркнул, что подобный формат встречи является унизительным и вредит международному имиджу Украины.

— Желание "выдающегося дипломата и кондитера современности" при любых условиях побыть в помещении с Трампом, пренебрегая международным протоколом, вредит имиджу и унижает Украину, — подчеркнул Власенко.

Помимо того, он предположил, что встреча Порошенко и Трампа будет исключительно формальной: главы государств лишь пожмут друг другу руки — и каждый продолжит заниматься своими делами.

— Президент Трамп в Овальном кабинете сидит с советником по национальной безопасности и обсуждает, например, Сирию или смерть студента после возвращения из КНДР. Открываются двери. Входит вице-президент Пенс, за ним Порошенко, — объяснил Власенко, кратко изложив возможную недолгую беседу, в которой Трамп скажет, что поддерживает Украину, и президенты сделают совместное фото.

— А дальше начинаются Петины сказки о выдающейся встрече, на которой были решены все вопросы, — заключил нардеп.

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