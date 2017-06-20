Истребитель международной коалиции сбил сирийский беспилотник

Американские военные утверждают, что дрон якобы представлял для них угрозу, поэтому они и решили нанести по нему удар.

Истребитель международной коалиции во главе с США F-15 сбил сирийский беспилотник. Как сообщает AFP, инцидент произошёл на юге САР недалеко от города Аль-Танф.

#BREAKING US-led coalition shoots down pro-regime drone in Syria: US official — AFP news agency (@AFP) 20 июня 2017 г.

Как передаёт CNN со ссылкой на военных, БПЛА якобы представлял угрозу для истребителя. При этом Sky News Arabia передаёт, что дрон нёс на себе боевой заряд, который при падении не взорвался. Беспилотник был иранского производства.

Напомним, сирийский БПЛА был сбит всего спустя два дня после того, как авиация коалиции нанесла удар по истребителю ВВС САР в провинции Ракка. В России неоднократно отмечали, что действия коалиции и в том числе Вашингтона в Сирии вызывают серьёзную озабоченность.