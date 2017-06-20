СМИ: Близнецы Бейонсе родились преждевременно и проходят фототерапию

Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на близких американской певицы и её супруга.

Новорождённые близнецы американской певицы Бейонсе и её супруга рэпера Джей Зи, родились преждевременно. Об этом пишет издание TMZ со ссылкой на близких звезды. Сообщается, что малыши лежат под лампой фототерапии, которая обычно используется при желтухе у новорождённых.

Как правило, такие случаи неопасны, а лампа используется для снижения уровня билирубина в крови и, как следствие, уменьшения желтушности. Отметим, что желтуха развивается примерно у 70% новорождённых. Желтоватый цвет кожи малышей может держаться до трёх недель жизни, после чего постепенно сменяется на розовый.

Ранее Лайф сообщал о том, что Бейонсе родила двойню.