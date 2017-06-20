В США утверждают, что сирийский беспилотник представлял угрозу

Беспилотник Shahed-129 нёс на себе боеприпас, который при падении не сдетонировал.

Американские чиновники утверждают, что истребитель F-15 сбил сирийский беспилотник из-за того, что дрон якобы представлял угрозу. Как сообщает CNN, в итоге по БПЛА нанесли удар в 55 километрах от границы зоны деэскалации.

По данным телеканала, беспилотник Shahed-129 иранского производства был оснащён боеприпасом, который при падении не взорвался. Стоит отметить, что в общей сложности БПЛА способен нести на себе четыре ракеты и может поражать и подвижные, и неподвижные наземные цели.

В международной коалиции во главе с США сообщили, что F-15 сбил дрон в сирийском городе Ат-Танф.