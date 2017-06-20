Смолов: Сборной России не нужен человек уровня Месси или Роналду

По мнению российского форварда, наличие суперзвезды в команде не позволит выстроить коллективную игру.

Нападающий сборной России Фёдор Смолов прокомментировал в ходе пресс-конференции в преддверии матча с португальцами своё видение построения команды. В частности, он усомнился, что российской сборной нужны такие звёздные игроки, как Месси или Криштиану Роналду.

— У нас такого человека нет, который бы боролся с Месси и Криштиану за "Золотой мяч". Он и не нужен, потому что тяжело выстроить коллектив, когда есть в команде такой человек, ведь всё крутится вокруг него, — заявил Смолов.

Как ранее сообщал Лайф, сам футболист не любит, когда его сравнивают с капитаном португальской сборной Криштиану Роналду. Более того, он даже не хотел бы с ним обмениваться футболками после матча.

Напомним, 21 июня в 18:00 по московскому времени состоится матч между сборными России и Португалии.