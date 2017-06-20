США внесли 38 человек и российских организаций в санкционный список

Отметим, что ограничительные меры применили к 19 компаниям и к такому же числу частных лиц.

Соединённые Штаты внесли 38 человек и организаций в список санкций, введённых против России. Об этом говорится в заявлении, размещённом 20 июня на сайте Минфина США.

Отметим, что среди них половина организаций и половина частных лиц. Это подразумевает в том числе заморозку активов, возможных банковских счетов на территории США, а также запрет на въезд.

Ранее сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк подчеркнул, что новые антироссийские санкции могут иметь негативные последствия для торговых контрактов других стран по всему миру. Ранее США ужесточили меры. Так, срок финансирования российских банков сокращается до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.