Для поиска пропавших на Ладоге подростков привлекли беспилотники и гидролокаторы

К поискам пропавших на Ладожском озере подростков подключили беспилотники и гидролокаторы. Об этом сообщили в республиканском МЧС РФ.
— Так, с целью осмотра островов, расположенных в заливе, активно применяются беспилотные летательные аппараты, — отмечается в заявлении пресс-службы министерства.
Кроме того, на помощь спасателям также отправили гидролокаторы и роботехнический комплекс "Фалькон".
Поисково-спасательная операция началась ещё ночью. Лодка с подростками перевернулась во время прогулки по Ладожскому озеру. При этом несовершеннолетние не надели спасательные жилеты.
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