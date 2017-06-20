Для поиска пропавших на Ладоге подростков привлекли беспилотники и гидролокаторы

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Для поиска пропавших на Ладоге подростков привлекли беспилотники и гидролокаторы

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Фото: ©РИА Новости

До сих пор спасателям не удалось найти троих подростков, упавших в Ладожское озеро.

К поискам пропавших на Ладожском озере подростков подключили беспилотники и гидролокаторы. Об этом сообщили в республиканском МЧС РФ.

— Так, с целью осмотра островов, расположенных в заливе, активно применяются беспилотные летательные аппараты, — отмечается в заявлении пресс-службы министерства.

Кроме того, на помощь спасателям также отправили гидролокаторы и роботехнический комплекс "Фалькон".

Поисково-спасательная операция началась ещё ночью. Лодка с подростками перевернулась во время прогулки по Ладожскому озеру. При этом несовершеннолетние не надели спасательные жилеты.

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