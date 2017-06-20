Порошенко обсудил с Трампом военно-техническое сотрудничество

Об этом президент Украины рассказал на брифинге по итогам встречи с американским лидером.

Президенты Украины и США обсудили на переговорах военно-техническое сотрудничество двух государств. Об этом Пётр Порошенко рассказал на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

— Отдельно было акцентировано внимание на нашем сотрудничестве в военно-техническом направлении, мы более подробно будем это сейчас обсуждать с министром обороны США Матисом, — сообщил Порошенко, отметив, что Трамп дал поручение расширить сотрудничество по этому направлению.

Порошенко также назвал Украину историей успеха, а США — одним из спонсоров этого успеха.