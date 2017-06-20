Владимир Путин и Мишел Темер посещают Большой театр

Президент России и глава Бразилии смотрят концерт лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов.

Президент России Владимир Путин и глава Бразилии Мишел Темер 20 июня посещают Большой театр. Сегодня проходит гала-концерт лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов.

Мишел Темер впервые прибыл в Россию в качестве главы Бразилии 20 июня. Как сообщалось, в программе визита значатся встречи не только с Владимиром Путиным, но и с Дмитрием Медведевым, а также Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

Изначально зрители были настолько удивлены, что не сразу узнали российского лидера и главу Бразилии. Но вскоре стали активно их фотографировать.