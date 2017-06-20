Путин заявил, что не следует опасаться политических акций протеста

По словам президента России, из кабинетов чиновников не всегда видна полная картина на местах, потому не стоит боятся обращений граждан.

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты нового созыва заявил, что не следует опасаться политических акций протеста, если они направлены не на саморекламу, а на решение конкретных проблем, которых не видно "из кабинетов".

— Ведь акции акциям рознь. Если акции направлены исключительно на самораскрутку, саморекламу и в основе лежит спекуляция на проблемах, а проблем везде хватает, но у нас может быть больше, а может быть, даже где-то и каких-то проблем меньше, чем в другом месте. Но если это явно спекуляция на этих проблемах для собственной раскрутки, то это, наверное, не самый лучший способ и не самый лучший вид политической активности, — сказал российский лидер.

В ходе общения с главой государства Владимир Винницкий, представляющий Свердловскую область, затронул тему политических акций протестного характера.

— А если эта политическая активность направлена на реальную попытку улучшить ситуацию, на реальное вскрытие каких-то проблем, не нужно этого бояться. Ведь страна большая. Вот из этих кабинетов — там не всё же видно, что происходит. И если на местах люди это видят и заявляют об этом, а что стесняться? Мне кажется, этого не нужно бояться, — отреагировал президент.