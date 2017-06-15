Путин: Любые протестные акции должны проходить в рамках закона

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Путин: Любые протестные акции должны проходить в рамках закона

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Президент РФ Владимир Путин. Фото: © REUTERS/Alexander Zemlianichenko

Глава государства отметил, что это хороший способ донести до власти точку зрения людей.

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос про своё отношение к акциям протеста.

— Это хороший способ донести до власти точку зрения людей, которые с ней не согласны. Но любые формы протеста должны быть в рамках закона, — заявил после прямой линии глава государства.

Путин подчеркнул, что те, кто нарушает закон, должны отвечать.

— Одно дело акции организовывать, другое — использовать их для раскрутки, — добавил президент.

На прямой линии Путин также заявил, что оппозиция должна предлагать решения, а не спекулировать на проблемах.

За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции. 

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