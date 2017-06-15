Путин: Любые протестные акции должны проходить в рамках закона

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос про своё отношение к акциям протеста.
— Это хороший способ донести до власти точку зрения людей, которые с ней не согласны. Но любые формы протеста должны быть в рамках закона, — заявил после прямой линии глава государства.
Путин подчеркнул, что те, кто нарушает закон, должны отвечать.
— Одно дело акции организовывать, другое — использовать их для раскрутки, — добавил президент.
На прямой линии Путин также заявил, что оппозиция должна предлагать решения, а не спекулировать на проблемах.
За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции.
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