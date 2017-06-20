МИД РФ: Москва разработает ответные меры на санкции США

Заместитель министра иностранных дел отметил, что к этому шагу Соединённых Штатов в ведомстве относятся с сожалением.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о начале разработки ответных мер на новые санкции США.

— Мы об этом (шаге США. — Прим. Лайфа) сожалеем. И именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер, — цитирует слова Рябкова агентство РИА "Новости".

Замглавы МИД подчеркнул, что в Москве судят о политике новой президентской администрации по делам, а не по словам.

— Никакого ущерба, урона они нам не нанесут. Мы продолжим свой курс твёрдо и последовательно, — также заверил Рябков.

Ранее Лайф писал, что США внесли 38 человек и российских организаций в санкционный список. Это подразумевает заморозку активов на территории США и запрет на въезд.