Лавров: В России не преследуют за ориентацию

В России не преследуют представителей ЛГБТ-сообщества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Хочу ещё раз напомнить то, что мы неоднократно излагали: у нас нет никакого преследования за ту или иную ориентацию в той или иной области, включая ориентацию в сфере ЛГБТ, — заявил Лавров после переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека признал неправомерным российский закон о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних. Минюст с выводами ЕСПЧ не согласен, утверждая, что положения ряда законов о такого рода запрете не противоречили международной практике.