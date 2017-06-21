CNN: Трамп не удостоил Порошенко "красной дорожки", как других мировых лидеров

Как отмечает телеканал, американский президент обычно "раскатывает красную дорожку" перед лидерами даже маленьких стран, с которыми США связывает мало насущных вопросов.

В Белом доме президенту Украины Петру Порошенко оказали приём гораздо более скромный, чем другим мировым лидерам, пишет CNN. Как сообщается в материале телеканала, Порошенко вошёл в Западное крыло "тихо и без фанфар", а встречал его там вице-президент США Майкл Пенс, а не Дональд Трамп.

— То, как приняли Порошенко, заслуживает внимания с учётом склонности Трампа раскатывать красную дорожку почти перед всеми мировыми лидерами, которые посещают Белый дом, — даже перед представителями маленьких государств, которые имеют мало актуальных вопросов в отношениях с Соединёнными Штатами, — отмечает CNN.

Такого же мнения придерживается и National Public Radio.

— Порошенко ранее описал встречу как часть очень значимого визита, а в Белом доме заявили, что Порошенко туда просто "заскочил", — говорится в материале СМИ.

Журналист The Guardian также отметил, что на встрече с Трампом Порошенко нервничал и делал какие-то странные хлопающие движения руками.

WATCH: President Trump greets Ukranian President Petro Poroshenko in the Oval Office https://t.co/mklu3azabX — NBC News (@NBCNews) 20 июня 2017 г.

Напомним, сегодня с Порошенко встретились вице-президент и президент США, глава Пентагона Джеймс Мэттис, а также госсекретарь Рекс Тиллерсон.