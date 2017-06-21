Полиция Бразилии нашла доказательства получения взяток президентом Темером

В коррупции первое лицо страны ранее обвинил крупный бизнесмен, совладелец холдинга J&F Жоэсли Батисту.

Федеральная полиция Бразилии заявила, что следователи нашли доказательства того, что президент страны Мишел Темер брал взятки, помогая различным компаниям. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что в отношении Темера должно быть проведено расследование на предмет его причастности к "пассивной" коррупции.

Темер находится под следствием по свидетельским показаниям со стороны крупного бизнесмена, совладельца холдинга J&F Жоэсли Батисту. Сам президент отрицает любые нарушения и настаивает, что не уйдёт в отставку. Кроме того, он заявлял о намерении подать в суд на Батисту за клевету.