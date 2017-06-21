Трамп прокомментировал встречу с Порошенко в "Твиттере"

Президент США Дональд Трамп высказался в "Твиттере" о прошедшей встрече со своим украинским коллегой Петром Порошенко.
— Для меня большая честь приветствовать Президента Украины Петра Порошенко в Белом доме сегодня с вице-президентом Пенсом, — написал он.
It was a great honor to welcome President Petro Poroshenko of Ukraine to the @WhiteHouse today with @VP Pence.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 июня 2017 г.
➡️https://t.co/0wFw6vIABs pic.twitter.com/pVxf87Cl04
Напомним, встреча двух лидеров состоялась в Вашингтоне 20 июня. После переговоров обе стороны благодарили друг друга за оказанную честь и конструктивный разговор.
Однако американские СМИ заметили, что в США президенту Украины оказали приём гораздо более скромный, чем другим мировым лидерам: Порошенко вошёл в Западное крыло Белого дома "тихо и без фанфар", а встречал его там вице-президент США Майкл Пенс, а не Дональд Трамп.
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