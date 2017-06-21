Трамп прокомментировал встречу с Порошенко в "Твиттере"

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Трамп прокомментировал встречу с Порошенко в "Твиттере"

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Дональд Трамп и Пётр Порошенко. Фото: © Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Переговоры состоялись в Вашингтоне 20 июня. Американские СМИ заметили, что в Белом доме президенту Украины оказали очень скромный приём.

Президент США Дональд Трамп высказался в "Твиттере" о прошедшей встрече со своим украинским коллегой Петром Порошенко.

— Для меня большая честь приветствовать Президента Украины Петра Порошенко в Белом доме сегодня с вице-президентом Пенсом, — написал он.

Напомним, встреча двух лидеров состоялась в Вашингтоне 20 июня. После переговоров обе стороны благодарили друг друга за оказанную честь и конструктивный разговор.

Однако американские СМИ заметили, что в США президенту Украины оказали приём гораздо более скромный, чем другим мировым лидерам: Порошенко вошёл в Западное крыло Белого дома "тихо и без фанфар", а встречал его там вице-президент США Майкл Пенс, а не Дональд Трамп.

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