Украинский политолог: Чтобы понравиться Трампу, Порошенко врёт

Михаил Погребинский отметил, что глава Украины старается зарекомендовать себя президенту США.

Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал Лайфу, что, по его мнению, Порошенко врёт даже тогда, когда в этом нет необходимости.

— Порошенко верить нельзя по определению. Он настолько привык врать, что делает это, даже когда нет необходимости. Порошенко хочет показать, что он на стороне Трампа, — отметил Погребинский.

Напомним, 20 июня глава Украины провёл в Вашингтоне встречи с президентом США, вице-президентом Майком Пенсом, главой Госдепа Рексом Тиллерсоном и министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

Ранее глава Украины Пётр Порошенко заявил, что не верит в "сговор" президента США Дональда Трампа с Россией. О последнем часто пишут американские СМИ, однако больше никакой информации о подобном нет.