Песков дал совет США в случае поставок летального оружия Украине

Представитель Кремля считает, что Штатам не стоит забывать о гражданской войне на юго-востоке страны.

Москва надеется, что Вашингтон не забудет, что на Украине идёт гражданская война, если всё-таки захочет поставлять Киеву летальное оружие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Но единственное, мы надеемся, что в Вашингтоне не будут забывать о том, что Украина — это страна, где продолжается гражданская война, — отметил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что обсуждение поставок оружия является внутренним делом США и Украины.

Как ранее сообщал Лайф, украинский президент Пётр Порошенко во время встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудил с ним возможность поставки летального оружия Киеву.