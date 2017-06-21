Эксперт по делу "пьяного" мальчика оказался замешан в ещё одном скандале

Преподавательница Вера Величко рассказала, что потеряла работу и получила один год условно из-за действий Клейменова.

Эксперт по делу "пьяного" мальчика Михаил Клейменов оказался замешан в ещё одном скандале. Как сообщает паблик Mash, с ним пять лет судится преподавательница из Балашихи.

Вера Величко уверена, что он сфальсифицировал материалы по её делу в 2012 году. Тогда женщину в ОВД избил полицейский, однако Клейменов заключил, что побои нанесли до посещения отдела.

В ответ на заявление Величко полицейский обвинил её в нападении. На основании экспертизы Клейменова её приговорили к одному году условно.

Из-за этого преподавательница потеряла работу в академии МЧС.

— Я считаю, что то, что вот со мной произошло, — факт неоказания качественной помощи в виде экспертного заключения, — заявила Величко.

Как ранее сообщал Лайф, в подмосковной Балашихе признали пьяным шестилетнего ребёнка, которого 23 апреля насмерть сбила машина прямо во дворе дома. Родители погибшего малыша заявили о том, что результаты проверки образцов крови были сфальсифицированы.