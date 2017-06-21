Sky News: Принца Филиппа госпитализировали из-за жары

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Sky News: Принца Филиппа госпитализировали из-за жары

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Фото: ©REUTERS/Scanpix

96-летний герцог Эдинбургский тяжело переносит непривычные для британской столицы +30°С.

Обозреватель телеканала Sky News, журналист из "королевского пула" Аластаир Брюс считает, что супругу британской королевы Елизаветы II принцу Филиппу стало плохо из-за небывалой жары.

Отметим, Лондон в текущем месяце ставит всё новые температурные рекорды, что совершенно нетипично для дождливого британского климата. Например, сегодня в городе +26, безветренно и душно, а в ближайшие часы термометр перевалит отметку в 30 градусов, предупреждают синоптики.

По словам репортёра, 96-летний герцог Эдинбургский тяжело переносит непривычную жаркую погоду и, скорее всего, необходимость госпитализации была вызвана именно этим.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что минувшей ночью принца Филиппа доставили в больницу, но поводов для беспокойства якобы нет.

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