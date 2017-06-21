В Кремле началась встреча президентов России и Бразилии

Главы государств намерены обсудить двусторонние отношения стран по всем направлениям.

Российский лидер Владимир Путин встретился в Кремле с бразильским коллегой Мишелем Темером.

— Наши отношения имеют глубокие корни, Бразилия является наиболее приоритетным, важным партнёром, — сказал президент России. — Мы работаем в разных организациях и особо отмечаем наше взаимодействие в рамках БРИКС.

Мишел Темер отметил, что очень рад встрече с Владимиром Путиным. Он вспомнил их предыдущую беседу в рамках саммита БРИКС в Индии.

— У нас состоялся очень хороший разговор, который мы продолжили во время ужина, где мы сидели рядом друг с другом, — сказал бразильский лидер.

Накануне главы двух государств в рамках неформальной встречи посетили Большой театр. Там проходил гала-концерт лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов.