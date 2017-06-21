Задержанные за нападение на патруль ОБСЕ в ДНР раскаялись в содеянном

В ДНР рассказали, что задержанные за нападение на наблюдателей миссии ОБСЕ в районе Ясиноватского железнодорожного вокзала раскаялись в содеянном. В Донецкой Народной Республике предварительно установили, что целью злоумышленников было устроить провокацию накануне встречи в Минске.
При этом преступники пытались выдать себя за военнослужащих ВС ДНР, даже переоделись в форму и были вооружены. Однако в республике отметили, что злоумышленники никак не относятся к силовым структурам.
Кроме того, спецслужбы не исключают, что провокацию против миссии ОБСЕ организовали украинские силовики при непосредственном участии СБУ.
О задержании злоумышленников стало известно сегодня ночью. При этом нападение на ОБСЕ произошло 20 числа.
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