Задержанные за нападение на патруль ОБСЕ в ДНР раскаялись в содеянном

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Задержанные за нападение на патруль ОБСЕ в ДНР раскаялись в содеянном

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Фото: © REUTERS/Alexander Ermochenko

Спецслужбы республики отмечают, что провокация, скорее всего, была организована украинскими силовиками.

В ДНР рассказали, что задержанные за нападение на наблюдателей миссии ОБСЕ в районе Ясиноватского железнодорожного вокзала раскаялись в содеянном. В Донецкой Народной Республике предварительно установили, что целью злоумышленников было устроить провокацию накануне встречи в Минске.

При этом преступники пытались выдать себя за военнослужащих ВС ДНР, даже переоделись в форму и были вооружены. Однако в республике отметили, что злоумышленники никак не относятся к силовым структурам.

Кроме того, спецслужбы не исключают, что провокацию против миссии ОБСЕ организовали украинские силовики при непосредственном участии СБУ.

О задержании злоумышленников стало известно сегодня ночью. При этом нападение на ОБСЕ произошло 20 числа.

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