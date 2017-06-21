Медведев пошутил, что российское лето — это бразильская зима

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Медведев пошутил, что российское лето — это бразильская зима

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Бразилии Мишел Темер. Фото: ©РИА Новости/Дмитрий Астахов

Российский премьер-министр поприветствовал президента Бразилии Мишела Темера в Москве.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с бразильским лидером Мишелом Темером пошутил про погоду в столице.

— Господин президент, приветствую вас! Желаю успешного пребывания в нашей стране. Вы у нас находитесь летом. Правда, у нас такое лето, как у вас зима. Особенно нынешнее лето, — заявил председатель правительства.

Президент Бразилии приехал в Москву с официальным визитом. В Кремле он встретился с Владимиром Путиным. Неофициальное общение лидеров состоялось накануне в Большом театре.

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