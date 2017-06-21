Губернатор Кемеровской области не намерен досрочно снимать с себя полномочия

Как сообщили Лайфу в пресс-службе главы региона, информация о готовящейся отставке Амана Тулеева — всего лишь слухи.

— Никаких заявлений о том, что губернатор слагает с себя полномочия, о чём вчера активно тиражировалось, он не писал, — уточнили в пресс-службе.

Согласно полученной информации, сейчас глава Кемеровской области находится в одном из медицинских учреждений региона на реабилитации и чувствует себя хорошо.

Как сообщал Лайф, внимание СМИ к кемеровскому губернатору привлёк его отпуск, который глава региона всё время продлевал. Дело в том, что Аман Тулеев изначально ушёл на 10 дней, но по истечении этого срока не появился.

Вскоре СМИ сообщили, что глава региона болен и ему была проведена операция на позвоночнике. Эту информацию Лайфу подтвердили в администрации Кемеровской области.