Германия намерена увеличить число полицейских в миссии ОБСЕ в Донбассе

Главной задачей новых сотрудников мониторинговой миссии станет наблюдение за ситуацией в зоне конфликта.

Власти Германии приняли решение о расширении своего участия в мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. В настоящий момент в зоне конфликта работают 28 граждан ФРГ, но лишь один из них является полицейским. Планируется, что в ближайшем будущем вести мониторинг должны будут не менее 10 полицейских и таможенников, сообщил официальный представитель Правительства Германии Штеффен Зайберт.

— До десяти полицейских и сотрудников таможни войдут в состав миссии ОБСЕ. Их главной задачей станет наблюдение за ситуацией в Донбассе, — сообщил журналистам представитель кабмина.

Как отметил Штеффен Зайберт, ситуация с урегулированием конфликта остаётся крайне сложной, поскольку ОБСЕ ежедневно фиксирует "сотни нарушений режима прекращения огня".

Отметим, за последние полгода участились случаи нападения на сотрудников международной миссии. Как ранее сообщал Лайф, сотрудникам правоохранительных органов ДНР удалось задержать мужчин, которые совершили вооруженное нападение на наблюдателей организации 20 июня.