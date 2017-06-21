Суд арестовал бывшего директора "Гоголь-центра"

При этом Алексей Малобродский отказывается признавать вину по делу о мошенничестве.

Бывший директор театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский заключён под стражу до 19 июля. Это решение вынес Пресненский суд Москвы.

В следствии обвиняют Малобродского в мошенничестве. Он проходит фигурантом по тому же делу, что и бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и экс-директор компании Юрий Итин.

При этом следователи отмечали, что бывший продюсер "Седьмой студии" может скрыться, так как у него есть израильское гражданство, поэтому они настаивали на аресте.

В свою очередь, сам Малобродский отказался признавать свою вину.