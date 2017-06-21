Суд арестовал бывшего директора "Гоголь-центра"

Читайте также

Суд арестовал бывшего директора "Гоголь-центра"

28

Алексей Малобродский. Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина

При этом Алексей Малобродский отказывается признавать вину по делу о мошенничестве.

Бывший директор театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский заключён под стражу до 19 июля. Это решение вынес Пресненский суд Москвы.

В следствии обвиняют Малобродского в мошенничестве. Он проходит фигурантом по тому же делу, что и бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и экс-директор компании Юрий Итин.

При этом следователи отмечали, что бывший продюсер "Седьмой студии" может скрыться, так как у него есть израильское гражданство, поэтому они настаивали на аресте.

В свою очередь, сам Малобродский отказался признавать свою вину.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!