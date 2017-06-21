Подмосковные следователи подтвердили, что сбитый автомобилем мальчик был пьян

Сотрудники ведомства также намерены выяснить, каким образом ребёнок смог употребить спиртное.

Подмосковный главк СКР сообщает, что шестилетний мальчик, которого насмерть сбили в Железнодорожном, действительно был пьян. Как пояснили сотрудники ведомства, это следует из проведённой экспертизы.

— Изъяты образцы крови погибшего с установленным содержанием алкоголя и проведена молекулярно-генетическая экспертиза в Главном управлении криминалистики СК РФ, согласно которой кровь принадлежит малолетнему потерпевшему, — говорится на сайте ГСУ СКР по Московской области.

Кроме того, следователи осмотрели и автомобиль жительницы Железнодорожного, на котором она и сбила ребёнка.

— В салоне обнаружены и изъяты следы крови малолетнего потерпевшего. Согласно выводам судебно-химической экспертизы, в указанной крови обнаружен алкоголь, — пояснили следователи.

Напомним, жительница Железнодорожного сбила шестилетнего мальчика 23 апреля. Однако скандал разразился после того, как эксперты нашли в крови погибшего под колёсами автомобиля Алёши 2,7 промилле алкоголя, что соответствует бутылке водки.