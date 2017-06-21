В НАТО не знали, что их истребитель сопровождал борт с Шойгу

Представители Североатлантического альянса прокомментировали инцидент в небе на Балтийским морем, где их истребитель F-16 сопровождал самолёт министра обороны РФ Сергея Шойгу, пока его не отогнал российский истребитель Су-27. В НАТО заявили, что были не в курсе, кто находился на сопровождаемом борту.

— Что касается вопроса о том, кто был на борту, мы рекомендуем обратиться к российским властям, — говорится в письменном ответе представителя НАТО на запросы журналистов.

Как ранее сообщал Лайф, истребитель НАТО F-16 пытался сблизиться с бортом, на котором летел министр обороны России Сергей Шойгу. Остановил сближение самолётов российский Су-27. После появления в небе над Балтикой российского истребителя самолёт НАТО предпочёл ретироваться.