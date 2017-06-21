Самолёты НАТО дважды за день сопроводили борт Сергея Шойгу

Самолёты НАТО второй раз за день сопроводили борт главы Минобороны РФ Сергея Шойгу на пути из Калининграда, передаёт РИА "Новости". По информации агентства, они следовали на значительном расстоянии, не пытаясь приблизиться к российскому воздушному судну.

Как ранее сообщал Лайф, истребитель альянса F-16 сегодня пытался сблизиться с бортом министра обороны на пути в Калининград. Остановил сближение самолётов российский Су-27. После появления в небе над Балтикой российского истребителя самолёт НАТО предпочёл ретироваться.

Напомним, в Калининграде Сергей Шойгу провёл выездное заседание коллегии оборонного ведомства, посвящённое вопросам обеспечения безопасности на западном стратегическом направлении.