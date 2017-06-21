"Кошелёк или жизнь". Путин рассказал учителям анекдот

Российский лидер поговорил с классными руководителями выпускников на встрече в Кремле.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным учителя попросили у главы государства надбавку за классное руководство. В доказательство того, что им мало платят, они рассказали анекдот.

— Поздно вечером учительница возвращается домой. На неё нападает грабитель: "Отдай часы". А учительница ему отвечает: "Часы не отдам — классное руководство забирай", — пошутила преподавательница одной из школ.

Российский лидер не растерялся и ответил ей анекдотом про то, что если человеку работать как следует, то он не изменяет своим жизненным принципам.

— Вот так напали на одного и спрашивают: "Кошелёк или жизнь?" Он отвечает: "Кошелёк бабушкин — жизнь забирай", — сказал Путин.

На этой встрече президент также поддержал нежелание учеников мыть полы в классах и поздравил выпускников с окончанием школы.