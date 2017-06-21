Путин о фильме Стоуна: Он создавался на ходу

Российский лидер отметил, что к ряду интервью в рамках кинофильма не готовился заранее.

Президент России Владимир Путин рассказал, что кинокартина Оливера Стоуна о нём создавалась "буквально на ходу".

— Этот фильм создавался на ходу, — рассказал российский лидер на встрече с педагогами.

При этом одна из участниц встречи вспомнила слова президента РФ о том, что он выбрал профессию в том числе благодаря фильмам. После чего женщина посетовала, что сейчас таких кинокартин не снимают.

Владимир Путин удивился и спросил, когда он это говорил. Услышав ответ, отметил, что на некоторые вопросы отвечал "прямо с колёс".

— Всё это было так, мне говорили, вот он (Стоун) приехал, надо с ним встретиться. Всё делалось с колёс, поэтому я не помню, что там было, — отметил президент.

Премьера фильма состоялась 12 июня на кабельном телеканале Showtime. В его основу легли несколько десятков интервью, которые российский лидер дал Оливеру Стоуну со 2 июля 2015 года по 10 февраля 2017 года.