В Донбассе объявили о "хлебном перемирии" с 24 июня

Такое решение принято в связи с необходимостью осуществления уборки урожая, продлится оно до 31 августа.

Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о "хлебном перемирии" с 24 июня, сообщает портал "Утро.ру" со ссылкой на пресс-секретаря полпреда ДНР Викторию Талакину.

— Участники контактной группы поддержали идею введения с 00:00 24 июня так называемого хлебного перемирия — режима прекращения огня для осуществления уборки урожая, — сообщила Талакина. — Перемирие должно продлиться до 31 августа.

Как отметил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, наблюдатели будут следить за соблюдением нового перемирия.

— Мы знаем, что они (участники конфликта. — Прим. Лайфа) в состоянии прекратить огонь, поэтому если будут действовать в интересах гражданских, то будет тихо. Мы будем находиться (в зоне конфликта. — Прим. Лайфа) и смотреть, насколько стороны готовы выполнять обещания, — сказал Хуг.

Ранее Лайф сообщал о том, что Германия намерена увеличить число полицейских в миссии ОБСЕ в Донбассе.