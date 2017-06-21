Режиссёр "Трёх метров над уровнем неба" был среди задержанных в Нижнем Новгороде

Съёмочная группа во главе с постановщиком сняла кадры с режимными объектами региона, но у неё не оказалось для этого аккредитации.

Известный испанский режиссёр Фернандо Гонсалес Молина оказался в числе задержанных в Нижнем Новгороде. Он возглавлял съёмочную группу, которая работала без аккредитации.

На видео, снятое испанскими журналистами, попали режимные объекты региона: метро, тоннели и паромная переправа. Сотрудники МВД доставили репортёров и режиссёра фильма "Три метра над уровнем неба" в ближайший отдел миграционной службы, теперь им грозит выдворение из страны. Всего было задержано шесть человек.

Известно, что съёмочная группа из Испании снимала фильм про геев из города Сарова.

Юрист прокомментировала задержание испанских журналистов.

— Иностранные журналисты занимались фото- или видеосъёмкой на территории РФ, они должны иметь разрешение. Аккредитацию они должны получать в МИД. Если принимающая сторона — иностранная организация или на территории РФ эта организация находится, эта организация подаёт заявку в МИД. В течение двух месяцев эта заявка рассматривается. Они предоставляют список лиц, которых они хотят видеть в качестве своих корреспондентов на территории РФ, — прокомментировала адвокат Марина Бицоева.

Фернандо Гонсалес Молина снял известную мелодраму "Три метра над уровнем неба" в 2010 году. История любви богатой девушки и бедного бунтаря понравилась множеству зрителей, в том числе и в России. Постановщик также снял продолжение картины, которое стало одним из самых кассовых фильмов 2012 года на территории РФ.