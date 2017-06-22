В Подмосковье пять человек отравились спиртом

Две женщины умерли сразу, троих мужчин в тяжёлом состоянии врачи увезли в больницу.

Пять человек отравились спиртом в Сергиевом Посаде.

По предварительным данным, компания людей пила в одной из квартир разбавленный спирт. После застолья одна женщина потеряла сознание и умерла, ещё одна скончалась спустя несколько часов. Трое мужчин выжили, сейчас они в коме. Полиция начала проверку.

Напомним, накануне в Астраханской области три человека насмерть отравились алкоголем, ещё двоих увезли в больницу с тяжёлым отравлением. Согласно предварительным данным, отравление вызвал технический спирт.