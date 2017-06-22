В Париже напали на главу делегации Рособоронэкспорта

Посольство России во Франции находится в тесном контакте с французскими правоохранительными органами по данному инциденту.

Чиновником, на которого было совершено разбойное нападение в Париже, оказался глава делегации Рособоронэкспорта на авиасалоне в Ле Бурже Сергей Корнев.

По данным ФСВТС России, инцидент произошёл вечером 20 июня в районе Сан-Дени, когда Корнев возвращался с выставки на автомобиле.

— На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы, — цитирует РИА "Новости" представителя ФСВТС России Марию Воробьёву.

По её словам, чиновник получил незначительные травмы, его здоровью ничего не угрожает, госпитализация не потребовалась. Водитель автомобиля физически не пострадал.

Французская полиция начала расследование по данному факту, задержаны четверо подозреваемых.