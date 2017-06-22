Миллионера просят остановить объявленную им гонку за кладом после гибели людей

По словам самого миллионера, за прошедшие семь лет десятки тысяч человек предпринимали попытку найти спрятанные им сокровища.

Полиция штата Нью-Мексико просит миллионера Форреста Фенна, якобы спрятавшего несметные богатства в Скалистых горах, обеспечить прекращение поисков сокровищ, повлекших гибель уже двух человек.

Как ранее сообщал Лайф, накануне стало известно о гибели пастора Пэриса Уоллеса, который отправился в Скалистые горы на поиски сокровищ. По словам правоохранителей, это смерть стала уже второй с того момента, как Фенн объявил, что спрятал клад.

New Mexico police asking millionaire to end the search for his hidden treasure that has resulted in two deaths. https://t.co/dRUHDPp7sQ pic.twitter.com/CwHZJeTXDt — ABC News (@ABC) 21 июня 2017 г.

— Он ставит жизни людей под угрозу, — заявил начальник полиции Нью-Мексико в комментарии AP, отметив, что планирует лично связаться с Фенном, чтобы попросить его прекратить охоту за сокровищами.

Сам миллионер утверждает, что десятки тысяч человек пытались найти его клад, отметив, что ближайший к нему человек был в 200 футах от места, где он спрятан. При этом Фенн не раскрывает стоимость клада, а департамент туризма штата считает, что минимальная стоимость спрятанных богатств составляет два миллиона долларов.

Жена Пэриса Уоллеса ранее заявила, что продолжит поиски клада вместе со своим 19-летним сыном, в том числе в том районе, где умер её муж.