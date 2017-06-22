Миллионера просят остановить объявленную им гонку за кладом после гибели людей

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Миллионера просят остановить объявленную им гонку за кладом после гибели людей

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По словам самого миллионера, за прошедшие семь лет десятки тысяч человек предпринимали попытку найти спрятанные им сокровища.

Полиция штата Нью-Мексико просит миллионера Форреста Фенна, якобы спрятавшего несметные богатства в Скалистых горах, обеспечить прекращение поисков сокровищ, повлекших гибель уже двух человек.

Как ранее сообщал Лайф, накануне стало известно о гибели пастора Пэриса Уоллеса, который отправился в Скалистые горы на поиски сокровищ. По словам правоохранителей, это смерть стала уже второй с того момента, как Фенн объявил, что спрятал клад.

— Он ставит жизни людей под угрозу, — заявил начальник полиции Нью-Мексико в комментарии AP, отметив, что планирует лично связаться с Фенном, чтобы попросить его прекратить охоту за сокровищами.

Сам миллионер утверждает, что десятки тысяч человек пытались найти его клад, отметив, что ближайший к нему человек был в 200 футах от места, где он спрятан. При этом Фенн не раскрывает стоимость клада, а департамент туризма штата считает, что минимальная стоимость спрятанных богатств составляет два миллиона долларов.

Жена Пэриса Уоллеса ранее заявила, что продолжит поиски клада вместе со своим 19-летним сыном, в том числе в том районе, где умер её муж.

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