В администрации Кемеровской области рассказали о здоровье губернатора Тулеева

Операция на позвоночнике, которую глава региона перенёс накануне, длилась почти девять часов.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев находится в больнице Кемерова, где проходит лечение после операции на позвоночнике. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления по работе со СМИ региональной администрации Алексей Доронгов. Он уточнил, что глава региона проходит реабилитацию в третьей городской клинической больнице.

Замгубернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой уточнил, что Тулеев находится в медучреждении с 11 июня.

— На сегодняшний день его состояние абсолютно стабильное, самочувствие нормальное. Со стороны всех органов и систем нет нарушений никаких жизненно важных функций, — добавил он.

По словам Цоя, операция была проведена по плановым показаниям. Тулееву назначили лечение ещё в октябре минувшего года, однако из-за плотного рабочего графика глава региона перенёс лечение на семь месяцев, совместив с отпуском.

Также замгубернатора добавил, что операцию провели с использованием металлоконструкций и длилась она почти девять часов.

О том, что губернатор Кемеровской области перенёс операцию на позвоночнике, стало известно накануне.