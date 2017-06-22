Россия направила ноту Франции из-за нападения на машину Рособоронэкспорта

Злоумышленникам удалось забрать сумку водителя, в которой находились документы и деньги.

Посольство России во Франции направило в Министерство иностранных дел Франции ноту в связи с нападением на автомобиль Рособоронэкспорта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— По факту случившегося посольство РФ направило ноту в МИД Франции с просьбой тщательно расследовать это дело, — сказала Захарова сегодня на брифинге.

Она пояснила, что ЧП случилось в "славящемся криминогенной обстановкой" пригороде Парижа Бобиньи. Там с целью ограбления было совершено нападение на автомашину немецкой компании, арендованную для работы с российской делегацией Рособоронэкспорта. Была похищена сумка водителя с деньгами и документами. Удалось задержать четырёх подозреваемых.

Ранее СМИ Франции сообщали, что в Париже напали на главу делегации Рособоронэкспорта.